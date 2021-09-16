Финляндия продлила ограничения на границе

Власти страны опасаются перегрузки системы здравоохранения

Власти Финляндии до 10 октября продлили для целого ряда стран (в том числе для России) введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на границах.

"Пандемия продолжается. Достигнутые показатели по вакцинации пока еще считаются недостаточными, и опасность перегрузки системы здравоохранения все еще существует", - цитирует пресс-службу кабмина ТАСС.

Уточняется, что речь идет о приезде в туристических целях из не входящих в Евросоюз стран.

В настоящее время въезд в Финляндию из России разрешен для членов семьи граждан и постоянно проживающих в стране, а также держателей служебного паспорта, дипломатов, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство. Учитываются и неотложные семейные обстоятельства.

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