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Финляндия продлила ограничения на границе

14:42
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Власти страны опасаются перегрузки системы здравоохранения

Власти Финляндии до 10 октября продлили для целого ряда стран (в том числе для России) введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на границах.
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"Пандемия продолжается. Достигнутые показатели по вакцинации пока еще считаются недостаточными, и опасность перегрузки системы здравоохранения все еще существует", - цитирует пресс-службу кабмина ТАСС.

Уточняется, что речь идет о приезде в туристических целях из не входящих в Евросоюз стран.

В настоящее время въезд в Финляндию из России разрешен для членов семьи граждан и постоянно проживающих в стране, а также держателей служебного паспорта, дипломатов, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство. Учитываются и неотложные семейные обстоятельства.

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