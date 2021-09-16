Дмитрий Саблин: сразу два пожарных депо сданы в Новой Москве

Это позволит повысить пожарную безопасность десятков деревень и садовых товариществ

В поселениях Роговское и Вороновское в Новой Москве ввели в эксплуатацию пожарные депо. Это позволит повысить пожарную безопасность десятков деревень и садовых товариществ, рассказал депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин, осмотрев депо в ходе встреч с жителями.

Саблин отметил, что эти объекты очень важны и нужны местным жителям. На территории Новой Москвы находятся леса, поля, садовые и дачные товарищества. Только в одном Роговском пожарно-спасательный центр будет обеспечивать безопасность жителей 18 деревень и более 50 СНТ.

Строительство пожарных депо находилось под контролем созданной и возглавляемой депутатом рабочей группы "Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры", которая помогает решать проблемы, возникающие при возведении социальных объектов.

Блогер Сергей Богатов отметил, что совершенствование базовой инфраструктуры в поселениях Новой Москвы – это ключевая задача сегодняшнего дня. По его словам, жители должны чувствовать свою защищенность и нужность городу, быть частью единого городского пространства.

Врач, волонтер программы "Московское долголетие" Наталия Андрусенко обратила внимание на то, что реконструкция сети опорных пунктов экстренных служб должна коснуться не только пожарных. Важно не забыть про скорую помощь, поскольку именно она больше всего взаимодействует с жителями.

В феврале 2021 года в России изменили правила проектирования пожарных депо. Как уточнил замглавы Минстроя Дмитрий Волков, это вызвано необходимостью учитывать особенности строительства малочисленных депо в сельской местности.

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