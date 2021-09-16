Четыре россиянина вошли в топ-100 лучших поваров мира

Победителем стал представитель Испании

Престижная премия The Best Chef представила рейтинг ста лучших поваров мира из 29 стран. Список опубликован на сайте премии.

В топ-100 вошли четыре представителя России - Владимир Мухин, Иван и Сергей Березуцкие, Анатолий Казаков.

Мухин занял девятую позицию, Березуцкие оказались на 62 месте, Казаков стал 90-м.

Победителем жюри выбрало Давида Муньоса из Испании.

"Раньше был такой стереотип, что русская кухня жирная, тяжелая, советская. Сейчас по-другому к нам относиться начали в мире, и в этом в том числе наша заслуга", - отметил Мухин в беседе с ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram