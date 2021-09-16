Кибовский и Певцов осмотрели культурный центр "Северный" после капитального ремонта

Здание было построено в 1952 году

Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский и народный артист России Дмитрий Певцов осмотрели итоги капитального ремонта культурного центра "Северный". Работы осуществлялись в рамках программы "Мой район".

Кибовский назвал культурный центр, построенный в 1952 году, легендарным: помимо того, что здесь проходило много разных событий, он очень узнаваем, много снимается в кино.

В ходе ремонта удалось сохранить подлинную составляющую этого удивительного объекта, а также полностью по-новому его оснастить, отметил глава департамента культуры. В "Северном" появилось новое оборудование и новые возможности для творческой деятельности, при этом сохранен неповторимый исторический колорит дома, о котором так много заботились местные жители.

В свою очередь, Дмитрий Певцов назвал культурный центр многофункциональным дворцом творчества. Ремонт сделан очень добротно, красиво и бережно, с сохранением наследия, но в том числе очень функционально, по последнему слову техники, подчеркнул актер.

Обновленный "Северный" является большим приобретением, поскольку район несколько обделен подобными культурными объектами, а сейчас здесь появилась очень знаковая творческая система, которая будет обживаться и заполнится коллективами, заявил Дмитрий Певцов.

Народный артист России выразил желание в будущем приехать в дом культуры "Северный" и сыграть здесь концерт со своим музыкальным коллективом. Певцов поздравил жителей района и поблагодарил власти Москвы.

В Москве тем временем больше 200 московских площадок присоединились к программе "Пушкинская карта". Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут посетить театры, библиотеки, музеи, культурные центры.

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