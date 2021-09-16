Собянин прогнозирует рекордные темпы ввода жилья в Москве в 2021 году

С начала года уже построено 8,9 миллиона "квадратов" недвижимости

Как сообщила в четверг пресс-служба мэра и правительства Москвы, столичные власти рассмотрели итоги работы строительного комплекса города в январе-августе 2021 года.

Отмечено, что всего в 2011-2021 годах будет построено около 100 станций метро и Московского центрального кольца, протяженность метро вырастет в 1,5 раза.

"Основными задачами работы московских строителей в 2021 года оставались создание комфортной сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств перед москвичами по программе реновации", - сказано в сообщении.

Уточняется, что с 2011 года в столице введено в эксплуатацию 90 новых станций, 177,3 километра линий, 11 электродепо метрополитена и МЦК.

Кроме того, с начала этого года в Москве построено 8,9 миллиона квадратных метров недвижимости - в том числе 4,3 миллиона квадратов жилья. По итогам 2021 года будет возведено порядка 6 миллионов квадратных метров жилья - это станет рекордом за всю историю города.

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