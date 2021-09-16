Собянин рассказал о расширении программы реконструкции поликлиник

Первый этап включает в себя более 130 медучреждений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о включении в программу реконструкции районных поликлиник еще 60 зданий. По его словам, за пять лет будет обновлена половина амбулаторного фонда столицы.

"Недавно приняли решение расширить программу. Первый этап – 137 поликлиник. На втором этапе добавим еще 60 зданий", - сообщил Собянин на своем персональном сайте.

Мэр столицы рассказал, как принималась эта масштабная программа.

"Я даже в какой-то мере оттягивал этот проект. Потому что когда зайдешь в поликлинику на ремонт, то это займет полтора года. А по нормативу – вообще два", - рассказал Собянин, добавив, что тем не менее было принято решение начать эту программу.

По словам Собянина, по сути дела, сейчас создаются новые поликлиники – с другим оборудованием, а также уровнем комфорта. "И самое важное – с максимальной доступностью врачей", - добавил мэр.

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