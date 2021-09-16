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Олег Леонов: "Живая цепь" защищает стену Покрас Лампаса с именами пропавших детей

15:22
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Ранее сотрудники "Жилищника" собирались закрасить граффити

В Москве активисты выстроились в "живую цепь", чтобы защитить граффити с именами пропавших детей. Об этом рассказал куратор проектов "ЛизаАлерт" Олег Леонов.

Ранее сотрудники "Жилищника" собирались закрасить работу художника Покраса Лампаса в районе Якиманка, однако к ситуации удалось привлечь внимание СМИ, и власти отреагировали. На место прибыли сразу несколько столичных чиновников, которые обещали, что предписание об уничтожении арт-объекта будет пересмотрено. Сами работы остановили.

"Уникальный арт-объект, созданный Покрасом Лампасом совместно с "ЛизаАлерт" ко Дню пропавших детей, решили просто закрасить. Мы напомнили чиновникам о том, что, прежде всего, они обязаны работать для народа, а не бездумно исполнять планы и предписания. Мы параллельно боролись за граффити на улице и использовали юридические инструменты. Искренне рад, что стену с именами пропавших детей удалось отстоять", - прокомментировал Леонов.

Общественный деятель Дмитрий Захаров подчеркнул важность того, что удалось отстоять сохранение граффити.

"К сожалению, то, что мы видим на примере с граффити на Якиманке, привычный образ действия чиновников, которые только декларируют народовластие, а на деле всегда поступают так, как удобно и привычно им. Хорошо, что уникальную социальную работу Покраса удалось отстоять, но кто поручится, что коммунальщики не вернутся через месяц или полтора? Нужно менять всю систему отношений власти и общества, на все граффити, парки, дома, стадионы активистов не хватит", - отметил Захаров.

14 сентября Леонов объявил о том, что его команда начинает дежурство у граффити Покраса Лампаса на Большой Якиманке. По сведениям местных жителей, сотрудники "Жилищника" были готовы выехать и закрасить граффити.

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Олег Леонов возле стены Покрас Лампаса с именами пропавших детей
Олег Леонов возле стены Покрас Лампаса с именами пропавших детей
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