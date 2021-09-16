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Путин принял приглашение посетить зимнюю Олимпиаду в Китае

15:38
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Игры состоятся в феврале в Пекине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил на встрече с китайским коллегой Ваном И в Душанбе, что Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры.

"Мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества", - отметил глава МИД (цитата по РИА "Новости").

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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