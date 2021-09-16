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"Это фактология": Россия передала США доказательства вмешательства в выборы

15:45
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Представлены конкретные факты: данные, даты, IP-адреса

Россия передала американской стороне факты, подтверждающие попытки вмешательства США в российские парламентские выборы. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
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Захарова подчеркнула, что представлены конкретные факты: данные, даты, IP-адреса и многое другое. Представитель МИД заявила, что Вашингтону не удастся отделаться фразами о несогласии с обвинениями во вмешательстве, поскольку "это фактология, это фактура".

В России фиксируют вмешательство Соединенных Штатов в выборы, однако не занимаются "мегафонной дипломатией" и не устраивают из этого пиар-кампании, указала Захарова.

В эфире Первого канала она напомнила, что 10 сентября в министерство иностранных дел России вызывали американского посла Джона Салливана для ознакомления "с фактологической стороной наших не только подозрений, но и конкретных претензий".

Ранее Мария Захарова рассказала, чем отличается нынешняя кампания США по вмешательству в российские суверенные дела. По ее словам, на сей раз вмешательство основывается на очень основательной технологической базе.

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