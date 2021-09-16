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Лавров призвал россиян за рубежом проголосовать на выборах

16:03
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Каждый голос важен, отметил министр

Глава МИД Сергей Лавров призвал россиян, находящихся или проживающих за рубежом, принять участие в предстоящих выборах. Голосование продлится с 17 по 19 сентября.

"Призываю вас, уважаемые друзья, принять активное участие в голосовании и поддержать ту партию и кандидатов, которым вы больше всех доверяете", - говорится в обращении Лаврова. Министр отметил, что каждый голос важен.

Всего за рубежом создано 348 избирательных участков. На выборах будут соблюдается санитарно-эпидемиологические нормы. Кроме этого, за ходом голосования будут следить наблюдатели.

Ранее президент Владимир Путин обратился к россиянам с просьбой проголосовать на выборах.

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