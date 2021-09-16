На выплаты заразившимся COVID-19 медикам направят еще около 3 млрд рублей

На такие цели уже выделено около 12,5 миллиардов

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на заседании кабмина в четверг, что власти дополнительно направят еще около 3 миллиардов рублей на единовременные страховые выплаты для заразившихся коронавирусом медицинских работников.

"К сожалению, бывает, что, заботясь о других, медики заболевают сами. Поэтому по решению президента для них предусмотрены дополнительные страховые гарантии, им предоставляются единовременные страховые выплаты, если они пострадают от ковида", - отметил председатель правительства (цитата по ТАСС).

Он уточнил также, что на такие цели уже выделено около 12,5 миллиарда рублей.

Выплаты, напомнил премьер, перечисляются не только врачам, но и среднему и младшему медперсоналу, а также водителям машин скорой помощи.

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