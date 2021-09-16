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Дмитрий Певцов и Сергей Бабурин заключили соглашение о сотрудничестве

15:55
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Заявлено о намерении строить нравственное государство и справедливое общество

Общественная организация – политическая партия Российский Общенародный Союз в лице председателя Сергея Бабурина заключила соглашение о сотрудничестве с Дмитрием Певцовым.
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"Мы с Дмитрием Певцовым вместе намерены строить нравственное государство и справедливое общество, работать на ускорение развития России как союзного государства. Многим Дмитрий известен как деятель искусства, но в нем большой потенциал политического деятеля", - отметил Бабурин.

При этом сам Певцов заявил, что рад встретить таких профессиональных и честных людей, как Бабурин.

Как договорились партия РОС и Певцов, в случае его избрания депутатом Государственной думы он внесет в парламент законодательные инициативы партии при условии их соответствия общим стандартам законотворческой деятельности и личным принципам.

"Объединение всегда хорошо, лишь бы шло на пользу москвичам", - так ситуацию оценила сотрудник компании "Проект-Н" Полина Анисимкова.

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