Дмитрий Певцов и Сергей Бабурин заключили соглашение о сотрудничестве

Заявлено о намерении строить нравственное государство и справедливое общество

Общественная организация – политическая партия Российский Общенародный Союз в лице председателя Сергея Бабурина заключила соглашение о сотрудничестве с Дмитрием Певцовым.

"Мы с Дмитрием Певцовым вместе намерены строить нравственное государство и справедливое общество, работать на ускорение развития России как союзного государства. Многим Дмитрий известен как деятель искусства, но в нем большой потенциал политического деятеля", - отметил Бабурин.

При этом сам Певцов заявил, что рад встретить таких профессиональных и честных людей, как Бабурин.

Как договорились партия РОС и Певцов, в случае его избрания депутатом Государственной думы он внесет в парламент законодательные инициативы партии при условии их соответствия общим стандартам законотворческой деятельности и личным принципам.

"Объединение всегда хорошо, лишь бы шло на пользу москвичам", - так ситуацию оценила сотрудник компании "Проект-Н" Полина Анисимкова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram