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Более 20 человек попали в больницу с отравлением слезоточивым газом в Махачкале

16:08
  • четверг
  • 16 сентября 2021

По данному факту возбуждено уголовное дело

После происшествия с распылением слезоточивого газа в одной из школ Махачкалы госпитализирован 21 человек. Об этом рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.
Обвиняемый в "арбузном" отравлении в Москве арестован

По предварительным данным, двое учеников 9-го класса школы №36 Махачкалы купили недалеко от учебного заведения слезоточивый газ и во время перемены распылили вещество в коридоре.

В результате пострадали 25 человек, включая учеников различного возраста и одного педагога. Сначала в больницы доставили 19 из них, затем госпитализировали еще двоих. Троих школьников поместили в реанимацию, после улучшения состояния их перевели в отделение терапии. Состояние всех пострадавших детей вне опасности, угрозы для жизни нет.

По факту отравления слезоточивым газом следственное управление Следственного комитета России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело, сообщает РИА Новости.

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