Захарова отказалась считать США лидерами в вопросах демократии

Вашингтон продвигает интересы находящейся у власти лоббистской группировки

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила позиции Соединенных Штатов с точки зрения их приверженности демократическим ценностям.

"Если бы было государство на сегодняшний момент, которое было бы идеально с точки зрения соответствия всему - вот тем самым высочайшим нормам, - наверное, оно могло бы учить других. Сегодня США даже рядом не находятся с позицией мирового лидера, в том числе в вопросах демократии", - заявила спикер внешнеполитического ведомства в эфире Первого канала.

По словам дипломата, Вашингтон ставит превыше всего интересы исключительно той лоббистской группировки, которая находится у власти.

Также Захарова отметила, что Штаты избрали тупиковый путь, навязывая другим странам концепции своего мирового лидерства и вмешиваясь в суверенные дела прочих государств.

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