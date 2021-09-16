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Собянин провел технический пуск юго-западного участка БКЛ метро

16:19
  • четверг
  • 16 сентября 2021

В скором времени движение от станции "Давыдково" до "Проспекта Вернадского" запустят и для пассажиров

Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск юго-западного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Давыдково" до станции "Проспект Вернадского".

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Открытие станций даст возможность пересадки на Сокольническую линию, четвертый диаметр (МЦД-4) и Калининско-Солнцевскую ветку метро.

"Я думаю, что в течение месяца-полутора здесь уже будет пассажирское движение", - сказал Собянин.

Открытие юго-западного участка Большой кольцевой линии от "Давыдково" до "Проспекта Вернадского" позволит улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского. Сокращение времени при ежедневных поездках по городу для местных жителей составит до 40%.

С открытием нового участка БКЛ существенно разгрузятся действующие станции метро: "Проспект Вернадского" Сокольнической линии – на 25%; "Мичуринский проспект" Калининско-Солнцевской линии – на 35%.

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