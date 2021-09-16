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ВЦИОМ узнал о приоритетах в жизни россиян

16:25
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Воспитание детей - один из важнейших аспектов быта

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что россияне ставят в приоритет в своей жизни.
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"Для абсолютного большинства россиян самым важным аспектом их жизни является материальное положение (94%): для 65% - очень важно и 29% - скорее важно. На втором и третьем местах по приоритетности расположились ответы о детях: для 92% важны отношения с детьми и для 87% - воспитание детей", - сказано в тексте.

80% респондентов назвали приоритетом работу, 79% выделили отношения с партнером.

Что касается наименее популярных ответов, то таковыми оказались наличие досуга, отношения с родителями, учеба и шопинг.

Вместе с тем 80% опрошенных заявили, что у них бывали ситуации, когда принятые ими решения не могли реализоваться из-за не зависящих от них обстоятельств.

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