ЦБ: Россия приближается к пределу роста ипотеки

Ипотека должна расти в меру роста доходов населения

Россия приближается к пределу роста ипотечного рынка, заявила в интервью РБК глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки", - сказала она.

По словам председателя ЦБ, ипотека должна расти в меру роста доходов населения.

Вместе с тем Набиуллина отметила, что в настоящее время уровень проникновения ипотеки в России не очень большой - если сравнивать со многими другими странами.

"Ипотека - это кредит на долгие годы, его нужно обслуживать", - заметила глава ЦБ.

Как уточнила Набиуллина, регулятор пока не обсуждает дополнительных мер по ограничению роста ипотеки.

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