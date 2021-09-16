Стрелявший из окна в Перми пенсионер задержан

Мужчина открыл огонь вблизи детского сада
В Перми задержали 81-летнего пенсионера, который открыл стрельбу в собственном доме. Полиция прибыла на место происшествия после жалоб от соседей.
Как сообщили агентству ТАСС в управлении МВД по региону, в ходе спецоперации на улице Свиязева никто не пострадал. У пожилого мужчины изъяли оружие.
В региональном управлении СК добавили, что в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").
В настоящее время подозреваемый помещен в медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь.
Ранее сообщалось, что неадекватный мужчина открыл стрельбу в Перми из окна своего дома недалеко от детского сада. Он также стрелял в полицейских.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram