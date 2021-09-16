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Стрелявший из окна в Перми пенсионер задержан

16:57
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Мужчина открыл огонь вблизи детского сада

В Перми задержали 81-летнего пенсионера, который открыл стрельбу в собственном доме. Полиция прибыла на место происшествия после жалоб от соседей.

Как сообщили агентству ТАСС в управлении МВД по региону, в ходе спецоперации на улице Свиязева никто не пострадал. У пожилого мужчины изъяли оружие.

В региональном управлении СК добавили, что в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

В настоящее время подозреваемый помещен в медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь.

Ранее сообщалось, что неадекватный мужчина открыл стрельбу в Перми из окна своего дома недалеко от детского сада. Он также стрелял в полицейских.

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