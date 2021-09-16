Россия ожидает от Чехии скорейшего освобождения Франчетти

Политизация дела недопустима

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что посольство находится в контакте с арестованным в Чехии россиянином Александром Франчетти.

"Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания", - подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Дипломат добавила, что Москва призывает чешскую сторону принять взвешенное решение и не допустить политизации дела, а также - не идти на поводу у украинских властей.

Франчетти был ранее задержан в аэропорту Праги на основании выданного Украиной ордера на арест. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания.

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