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Россия ожидает от Чехии скорейшего освобождения Франчетти

17:10
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Политизация дела недопустима

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что посольство находится в контакте с арестованным в Чехии россиянином Александром Франчетти.
Захарова сравнила власти Чехии с вымогателями

"Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания", - подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Дипломат добавила, что Москва призывает чешскую сторону принять взвешенное решение и не допустить политизации дела, а также - не идти на поводу у украинских властей.

Франчетти был ранее задержан в аэропорту Праги на основании выданного Украиной ордера на арест. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания.

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