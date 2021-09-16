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Собянин рассказал о завершении строительства еще трех станций БКЛ метро

18:09
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Мэр провел технический пуск юго-западного участка

Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск юго-западного участка Большой кольцевой линии метро. Отрезок протяженностью более пяти километров включает в себя три станции: "Аминьевская", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". После официального открытия пассажиры смогут делать пересадки на Сокольническую линию, МЦД и Солнцевскую ветку.

На станции "Проспект Вернадского" Большой кольцевой линии завершаются строительные работы. Отделка выполнена в стиле хай-тек: яркие стены, светильники, расположенные в шахматном порядке, создают узор, отражаясь в мраморном полу. Мэр Сергей Собянин проинспектировал объект. Сегодня состоялся технический пуск движения на юго-западном участке БКЛ.

"Поезда другие, тележка у них другая. Все это вместе дает эффект, что не чувствуешь, что едешь по рельсам, плавных ход, как на магнитных подушках", - заявил Собянин.

Юго-западный участок БКЛ включает в себя три станции: "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" и "Аминьевскую". Первые две будут иметь пересадку на одноименные станции Сокольнической и Солнцевской линии. С "Аминьевской" в перспективе можно будет пересесть на московский диаметр номер 4.

На "Аминьевской" уже завершена отделка. Работают эскалаторы. Осталась навигация.  

Минимализм - общая черта современных станций мостового метро, но у каждой есть свой неповторимый акцент. Здесь, например, использовали мягкое сочетание серого и синего. А потолок напоминает морские волны.

В благодарность подрядчику из КНР в оформлении станции "Мичуринский проспект" использованы китайские мотивы - иероглифы на потолке, символизирующие дружбу. Московский метрополитен готовится к грандиозному запуску.

"Мы буквально несколько дней запустили западный участок БКЛ, технический прогон, по сути дела - последняя стадия перед запуском пассажирских перевозок, сегодня мы запускаем юго-западный участок. В ближайшее время мы должны совершить технический пуск южного участка и таким образом в составе одновременно западного, юго-западного и южного участков БКЛ запустить самый большой участок, 10 станций метрополитена. Работа очень сложная, впереди - наладка и благоустройство. Но в течение месяца-полутора здесь уже будет пассажирское движение", - пообещал мэр.

В пешей доступности от трех станций юго-западного участка БКЛ живут свыше 100 тысяч человек. Для жителей районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского время поездок сократится на 40 процентов.

"Это мегапроект, который соединит сектора города, разгрузит центральную часть города, метрополитена, разгрузит в том числе и наземный пассажирский транспорт", - заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Вокруг станций сейчас благоустраивают территорию. Создают удобные и безопасные пешеходные маршруты. Такой крупный участок линии Московского метрополитена будет введён впервые в истории города.
Виктор Прокушев, Сергей Ким, Алексей Овчинников, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".

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Сергей Собянин в метро
Сергей Собянин в метро
Станция "Проспект Вернадского" БКЛ метро
Станция "Проспект Вернадского" БКЛ метро
Станция "Проспект Вернадского" БКЛ метро
Станция "Проспект Вернадского" БКЛ метро
Сергей Собянин в метро
Сергей Собянин в метро
Станция "Проспект Вернадского" БКЛ метро
Станция "Проспект Вернадского" БКЛ метро
Станция "Проспект Вернадского" БКЛ метро
Станция "Проспект Вернадского" БКЛ метро
Станция "Проспект Вернадского" БКЛ метро
Станция "Проспект Вернадского" БКЛ метро
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