Собянин рассказал о завершении строительства еще трех станций БКЛ метро

Мэр провел технический пуск юго-западного участка

Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск юго-западного участка Большой кольцевой линии метро. Отрезок протяженностью более пяти километров включает в себя три станции: "Аминьевская", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". После официального открытия пассажиры смогут делать пересадки на Сокольническую линию, МЦД и Солнцевскую ветку.

На станции "Проспект Вернадского" Большой кольцевой линии завершаются строительные работы. Отделка выполнена в стиле хай-тек: яркие стены, светильники, расположенные в шахматном порядке, создают узор, отражаясь в мраморном полу. Мэр Сергей Собянин проинспектировал объект. Сегодня состоялся технический пуск движения на юго-западном участке БКЛ.

"Поезда другие, тележка у них другая. Все это вместе дает эффект, что не чувствуешь, что едешь по рельсам, плавных ход, как на магнитных подушках", - заявил Собянин.

Юго-западный участок БКЛ включает в себя три станции: "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" и "Аминьевскую". Первые две будут иметь пересадку на одноименные станции Сокольнической и Солнцевской линии. С "Аминьевской" в перспективе можно будет пересесть на московский диаметр номер 4.

На "Аминьевской" уже завершена отделка. Работают эскалаторы. Осталась навигация.

Минимализм - общая черта современных станций мостового метро, но у каждой есть свой неповторимый акцент. Здесь, например, использовали мягкое сочетание серого и синего. А потолок напоминает морские волны.

В благодарность подрядчику из КНР в оформлении станции "Мичуринский проспект" использованы китайские мотивы - иероглифы на потолке, символизирующие дружбу. Московский метрополитен готовится к грандиозному запуску.

"Мы буквально несколько дней запустили западный участок БКЛ, технический прогон, по сути дела - последняя стадия перед запуском пассажирских перевозок, сегодня мы запускаем юго-западный участок. В ближайшее время мы должны совершить технический пуск южного участка и таким образом в составе одновременно западного, юго-западного и южного участков БКЛ запустить самый большой участок, 10 станций метрополитена. Работа очень сложная, впереди - наладка и благоустройство. Но в течение месяца-полутора здесь уже будет пассажирское движение", - пообещал мэр.

В пешей доступности от трех станций юго-западного участка БКЛ живут свыше 100 тысяч человек. Для жителей районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского время поездок сократится на 40 процентов.

"Это мегапроект, который соединит сектора города, разгрузит центральную часть города, метрополитена, разгрузит в том числе и наземный пассажирский транспорт", - заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Вокруг станций сейчас благоустраивают территорию. Создают удобные и безопасные пешеходные маршруты. Такой крупный участок линии Московского метрополитена будет введён впервые в истории города.

Виктор Прокушев, Сергей Ким, Алексей Овчинников, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".

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