В нектаринах и персиках из Грузии нашли вирусы

Россельхознадзор выразил обеспокоенность

Россельхознадзор выразил обеспокоенность в связи с участившимися случаями обнаружения карантинных для ЕАЭС объектов в ввозимой в Россию из Грузии растительной продукции, сообщается на сайте ведомства.

"Впервые в грузинских товарах, поступивших на территорию России, был выявлен возбудитель опасного карантинного заболевания бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola). В трех случаях симптомы поражения были выявлены в нектаринах, в одном - в персиках", - сказано в тексте.

В адрес Национального агентства продовольствия Грузии направлены нотификации.

Как уточнили в Россельхознадзоре, по итогам текущего периода 2021 года заметно вырос объем поставок на территорию России грузинского картофеля - он составил порядка 17 тысяч тонн.

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