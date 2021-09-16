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Захарова рассказала о контактах Москвы с талибами

17:48
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Посольство России - опорная точка взаимодействия

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила в ходе брифинга в четверг, что опорной точкой контактов Москвы с представителями запрещенного в России движения "Талибан" является посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.
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"Именно наше посольство и наш посол, которые ведут рабочие контакты и делают это очень активно. Кроме того, как также вы знаете, у нас сохраняются контакты с талибским руководством на уровне спецпредставителя президента Российской Федерации по Афганистану - это Замир Кабулов" , - отметила спикер внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Дипломат добавила, что Россия предоставляет эти контакты в целях обеспечения безопасности персонала посольства и других российских граждан.

Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. 15 августа они вошли в Кабул и объявили о захвате власти в стране.

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