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Анна Нетребко пожаловалась на последствия COVID-19

18:15
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Оперная певица стала забывать слова на сцене

Оперная певица Анна Нетребко стала забывать слова на сцене. Артистка не исключает, что это первые проявления деменции.

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Неожиданное признание о своей работе Нетребко озвучила в шоу "Вечерний Ургант". Она предположила, что может страдать от последствий новой коронавирусной инфекции. Артистка переболела осенью прошлого года.

"В этом возрасте уже начинает прослеживаться деменция. Ловлю себя на мысли, что пою и не понимаю, что же произносить дальше. Может, это последствия COVID-19, не знаю, или юбилей. Но пока держусь, пою. Заставляю свой мозг работать, трудиться", - заявила Нетребко.

В Москве для жителей, переболевших ковидом, организована расширенная диспансеризация. У многих пациентов фиксируют долгосрочные последствия болезни.

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