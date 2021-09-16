ВОЗ сообщила о своей позиции по "Спутнику V"

Процесс одобрения вакцины был приостановлен

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что не меняла свою позицию относительно рассмотрения заявки на одобрение российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Мы все еще ждем дополнительных данных от заявителя и производителей. Они необходимы до начала корректирующих и профилактических мероприятий, направленных на пересмотр результатов проверки и рассмотрение оставшихся частей досье", - приводит сообщение ВОЗ ТАСС.

Там добавили, что после получения данных процесс будет продолжен.

Ранее стало известно, что организация приостановила процесс одобрения "Спутника V". В ВОЗ призвали производителей препарата провести проверку изготовления вакцины.

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