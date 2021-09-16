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ВОЗ сообщила о своей позиции по "Спутнику V"

18:06
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Процесс одобрения вакцины был приостановлен

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что не меняла свою позицию относительно рассмотрения заявки на одобрение российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
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"Мы все еще ждем дополнительных данных от заявителя и производителей. Они необходимы до начала корректирующих и профилактических мероприятий, направленных на пересмотр результатов проверки и рассмотрение оставшихся частей досье", - приводит сообщение ВОЗ ТАСС.

Там добавили, что после получения данных процесс будет продолжен.

Ранее стало известно, что организация приостановила процесс одобрения "Спутника V". В ВОЗ призвали производителей препарата провести проверку изготовления вакцины.

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