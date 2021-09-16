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Кандидаты в депутаты Госдумы поблагодарили Сергея Собянина за оказанное доверие накануне выборов

18:25
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Ранее Собянин представил список людей, вошедших в его команду на выборах

Кандидаты в депутаты Государственной думы Петр Толстой, Евгений Нифантьев, Светлана Разворотнева и Татьяна Буцкая поблагодарили в социальных сетях Сергея Собянина за оказанное накануне выборов доверие.

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Как отметил Толстой, произошедшие в Москве изменения стали возможны только благодаря работе слаженной команды объединенных общей целью людей.

"В 2016 году избиратели Люблинского округа доверили мне защищать их интересы в Государственной думе. Мы вместе прошли большой путь и реализовали много интересных проектов. Впереди еще масштабная работа, и я уверен, что мы реализуем все намеченные жителями ЮВАО планы, которые мы собрали в Народную программу. Потому что мы работаем в команде Москвы, вместе с Сергеем Собяниным", - написал Толстой.

Нифантьев отметил, что команда Собянина - это про масштабные проекты, серьезные задачи и большую ответственность

"Благодарен за возможность быть частью команды. Вместе мы сделаем жизнь наших горожан лучше!", - написал он.

Разворотнева заметила, что для нее попасть в "список Собянина" - огромная честь и большая удача.

"Быть частью команды города - это ответственность, но в то же время большие возможности для реальных дел, приносящих пользу людям, и защиты интересов москвичей", - добавила она.

Буцкая, в свою очередь, заявила, что для нее огромная честь оказаться именно в этом списке - в команде тех, кто готов отстаивать интересы жителей Москвы и России.

Поблагодарил Собянина за доверие и Герой России Роман Романенко.

"Это приятно, но и очень ответственно! Ведь помимо его личного доверия, есть и доверие, и запрос к властям со стороны миллионов москвичей, которые ждут позитивных перемен, прогрессивного развития города и страны. С гордостью готов работать на достижение этих целей!" - написал Герой России.

Ранее возглавляющий московский список "Единой России" Сергей Собянин представил свою команду на выборах в Государственную думу, призвав москвичей отдать свой голос именно за этих кандидатов. Каждый из них искренне болеет за интересы родного города и в случае избрания будет отстаивать интересы москвичей.

С полным списком можно ознакомиться в персональном блоге Собянина.

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