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МИД пригрозил санкциями американскому бизнесу

18:52
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Компании США вмешиваются во внутренние дела России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства в российские внутренние дела.
Три российские компании попали в санкционный список Вашингтона

"Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично", - сказала в ходе брифинга спикер внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Как стало известно ранее, МИД направил в США "неопровержимые доказательства" того, что иностранные интернет-платформы нарушают российское законодательство в преддверии выборов - в частности, игнорируя требования удалить запрещенный контент.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заметил, что Москва ожидает от Штатов объяснений.

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