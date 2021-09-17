ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

06:00
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Звезды советуют Тельцам не заниматься самокритикой, а Рыбам - сходить на свидание

♈ Овен

День не подойдет для деловых активностей: бизнес-процессы словно затормозятся. Направьте энергию в другое русло. Телу нужен спорт, а душе – приятная компания.

♉ Телец

День принесет прекрасные возможности для самореализации, нужно только грамотно их использовать. Помешать может горькая самокритика: временно отключите эту функцию.

♊ Близнецы

Вас сегодня позовут в большую компанию для совместного времяпровождения. Так как интересы у всех одинаковые, получится создать уникальную атмосферу понимания и комфорта.

♋ Рак

Позвольте себе провести день так, как вы всегда мечтали. Не оглядывайтесь на мнение других, не пытайтесь следовать токсичным установкам в голове. Отдохните полноценно, восстановите утраченные силы.

♌ Лев

Ваш главный конек – умение выгодно себя преподнести – пойдет на пользу. Появится возможность, за которую стоит зацепиться и крепко держаться. Презентуйте себя, находите варианты доказать свою неповторимость, и этот бой вы выиграете всухую.

♍ Дева

Вселенная подарит вам ряд ценных мелочей, из которых может сложиться важная картина. Будьте бдительны и не отдавайте кусочки пазлов в руки других людей.

♎ Весы

Благоприятный период, во время которого у вас получится реализовать задуманное. Это может быть отдых, творческая встреча, спортивное состязание – что угодно, но вы точно выиграете.

♏ Скорпион

Не самое лучшее время, способное огорчить вас поведением окружающих. Старайтесь свободно пользоваться доступными благами. Вы заслужили релакс, даже если мысли самокритично утверждают обратное.

Стрелец

Хорошее время для работы над собой, личным мироощущением. Отправьтесь в место силы и понаблюдайте за мыслями со стороны. Скорее всего, откроете для себя нечто новое, благодаря чему жизнь совершит интересный виток.

♑ Козерог

День заставит вам иначе взглянуть на обязанности – свои и близких. Возможно, кто-то в семье перерабатывает, а кто-то лишь расслабляется.

♒ Водолей

Энергия творчества, познания и общения наполнит ваш сосуд души до краев. Используйте подаренные космосом возможности с умом, направьте их в сторону реализации желаемого.

♓ Рыбы

Великолепный день для свидания, встречи с друзьями, проработки желаний. Если вы давно обдумывали переезд – сейчас самое время.

Гороскоп составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Гороскоп
Гороскоп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.