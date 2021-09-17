Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Звезды советуют Тельцам не заниматься самокритикой, а Рыбам - сходить на свидание
♈ Овен
День не подойдет для деловых активностей: бизнес-процессы словно затормозятся. Направьте энергию в другое русло. Телу нужен спорт, а душе – приятная компания.
♉ Телец
День принесет прекрасные возможности для самореализации, нужно только грамотно их использовать. Помешать может горькая самокритика: временно отключите эту функцию.
♊ Близнецы
Вас сегодня позовут в большую компанию для совместного времяпровождения. Так как интересы у всех одинаковые, получится создать уникальную атмосферу понимания и комфорта.
♋ Рак
Позвольте себе провести день так, как вы всегда мечтали. Не оглядывайтесь на мнение других, не пытайтесь следовать токсичным установкам в голове. Отдохните полноценно, восстановите утраченные силы.
♌ Лев
Ваш главный конек – умение выгодно себя преподнести – пойдет на пользу. Появится возможность, за которую стоит зацепиться и крепко держаться. Презентуйте себя, находите варианты доказать свою неповторимость, и этот бой вы выиграете всухую.
♍ Дева
Вселенная подарит вам ряд ценных мелочей, из которых может сложиться важная картина. Будьте бдительны и не отдавайте кусочки пазлов в руки других людей.
♎ Весы
Благоприятный период, во время которого у вас получится реализовать задуманное. Это может быть отдых, творческая встреча, спортивное состязание – что угодно, но вы точно выиграете.
♏ Скорпион
Не самое лучшее время, способное огорчить вас поведением окружающих. Старайтесь свободно пользоваться доступными благами. Вы заслужили релакс, даже если мысли самокритично утверждают обратное.
♐ Стрелец
Хорошее время для работы над собой, личным мироощущением. Отправьтесь в место силы и понаблюдайте за мыслями со стороны. Скорее всего, откроете для себя нечто новое, благодаря чему жизнь совершит интересный виток.
♑ Козерог
День заставит вам иначе взглянуть на обязанности – свои и близких. Возможно, кто-то в семье перерабатывает, а кто-то лишь расслабляется.
♒ Водолей
Энергия творчества, познания и общения наполнит ваш сосуд души до краев. Используйте подаренные космосом возможности с умом, направьте их в сторону реализации желаемого.
♓ Рыбы
Великолепный день для свидания, встречи с друзьями, проработки желаний. Если вы давно обдумывали переезд – сейчас самое время.
Гороскоп составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram