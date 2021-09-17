Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Звезды советуют Тельцам не заниматься самокритикой, а Рыбам - сходить на свидание

♈ Овен

День не подойдет для деловых активностей: бизнес-процессы словно затормозятся. Направьте энергию в другое русло. Телу нужен спорт, а душе – приятная компания.

♉ Телец

День принесет прекрасные возможности для самореализации, нужно только грамотно их использовать. Помешать может горькая самокритика: временно отключите эту функцию.

♊ Близнецы

Вас сегодня позовут в большую компанию для совместного времяпровождения. Так как интересы у всех одинаковые, получится создать уникальную атмосферу понимания и комфорта.

♋ Рак

Позвольте себе провести день так, как вы всегда мечтали. Не оглядывайтесь на мнение других, не пытайтесь следовать токсичным установкам в голове. Отдохните полноценно, восстановите утраченные силы.

♌ Лев

Ваш главный конек – умение выгодно себя преподнести – пойдет на пользу. Появится возможность, за которую стоит зацепиться и крепко держаться. Презентуйте себя, находите варианты доказать свою неповторимость, и этот бой вы выиграете всухую.

♍ Дева

Вселенная подарит вам ряд ценных мелочей, из которых может сложиться важная картина. Будьте бдительны и не отдавайте кусочки пазлов в руки других людей.

♎ Весы

Благоприятный период, во время которого у вас получится реализовать задуманное. Это может быть отдых, творческая встреча, спортивное состязание – что угодно, но вы точно выиграете.

♏ Скорпион

Не самое лучшее время, способное огорчить вас поведением окружающих. Старайтесь свободно пользоваться доступными благами. Вы заслужили релакс, даже если мысли самокритично утверждают обратное.

♐ Стрелец

Хорошее время для работы над собой, личным мироощущением. Отправьтесь в место силы и понаблюдайте за мыслями со стороны. Скорее всего, откроете для себя нечто новое, благодаря чему жизнь совершит интересный виток.

♑ Козерог

День заставит вам иначе взглянуть на обязанности – свои и близких. Возможно, кто-то в семье перерабатывает, а кто-то лишь расслабляется.

♒ Водолей

Энергия творчества, познания и общения наполнит ваш сосуд души до краев. Используйте подаренные космосом возможности с умом, направьте их в сторону реализации желаемого.

♓ Рыбы

Великолепный день для свидания, встречи с друзьями, проработки желаний. Если вы давно обдумывали переезд – сейчас самое время.

Гороскоп составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

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