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Состояние Андрея Звягинцева улучшилось

18:53
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Врачи готовятся вывести режиссера из искусственной комы

Врачи отключили режиссера Андрея Звягинцева от аппарата ЭКМО и готовятся в ближайшее время вывести его из искусственной комы. Об этом пишет издание The Bell.
Заболевшего ковидом Звягинцева увезли лечиться в Германию

Собеседники этого СМИ подтвердили информацию Telegram-канала Baza, что до недавнего времени состояние Звягинцева было крайне тяжелым, в том числе его легкие были поражены на 92%. Однако сейчас режиссеру стало лучше.

В настоящее время режиссер лечится в Германии. Его перевезли туда в августе после перенесенного ковида. Реабилитация Звягинцева, предположительно, пройдет за пределами России.

"ТВ Центр" не располагает официальным подтверждением информации о состоянии Андрея Звягинцева. Представители режиссера пока не комментируют информацию из СМИ.

Обновление (от 19:25 мск): бывшая жена режиссера Инна Мишукова сообщила "Вечерней Москве", что Звягинцеву стало лучше. "Пошла положительная динамика", - рассказала она журналистам.

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