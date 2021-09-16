Как кандидаты провели последний день агитации перед многодневными выборами

Совсем скоро в России откроются первые избирательные участки

Сегодня в Центризбиркоме состоялась процедура разделения ключа шифрования для онлайн-голосования. Его снова соберут после завершения выборов 19 сентября для подведения их итогов. Также в ЦИК открыли видеостену в информационном центре. На ней будет доступна онлайн-трансляция. Напомню, старт голосования уже завтра - 17 сентября. Выборы пройдут в течение трех дней.

Черный чемоданчик с несколькими уровнями защиты. Вот так, со всеми мерами предосторожности, в ЦИК доставляют ключи шифрования для онлайн-голосования. Оно будет проводиться в семи регионах страны. И до момента подведения итогов ключи будут под надежной охраной, чтобы исключить попытки взлома или фальсификации. Все избирательные участки, подтверждает глава ЦИК, с сегодняшнего дня тоже находятся под наблюдением.

"Наблюдение, которое будет транслироваться на специальный портал, параллельно все это время, практически более 70 часов будет идти запись того, что происходит. И эти записи будут храниться не менее года, мы специально это продлили", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Так у ЦИК будет возможность разобраться с жалобами. Если такие будут поступать от наблюдателей или кандидатов в депутаты, у которых этот четверг выдался особенно активным.

Так, лидер "Яблока" Николай Рыбаков за рулем электромобиля проверял созданную в Казани инфраструктуру для таких машин.

"Развитие электроавтомобилей, как и развитие частного космоса, многим кажется делом далекого будущего. Это не дело далекого будущего. Это наша современность. Зеленая экономика, современные технологии - то, что должно поддерживать и развивать наше государство", - уверен лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков.

А кандидат от "Партии Роста" Елена Ульянова знакомилась с работой томского мебельного комбината. У партии большая программа по поддержке малого и среднего бизнеса. "Это предприятие экономики простых вещей, о которых говорит "Партия Роста". У нас в Сибири есть все. Сырье, кадры, инфраструктура, промышленные площадки. Зачем везти издалека все то, что так необходимо", - сказала она.

Обо всем, что необходимо в период пандемии, на встрече со студентами медико-стоматологического института говорил Владимир Жириновский. По мнению лидера ЛДПР, меры санитарной безопасности стоит сохранить даже после победы над коронавирусом.

"Рукопожатие должно быть уже на все время. Нужно отказаться. Но что выдумывают? Локтями! Вы что вообще! Контакта не должно быть. Физического. Локтями у вас же контакт!" - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Свои предложения в сфере охраны здоровья готовят и кандидаты от "Единой России". Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко - а он в пятерке партийного списка - в этот день в красной зоне ковидного госпиталя в Калмыкии.

"Мне бы хотелось обсудить особенности развития первичного звена здравоохранения. Получить какие-то предложения в ту народную программу "Единой России", которую мы формируем в разделе здравоохранения. Нам очевидно после визитов, что регионы настолько разнообразные, и по плотности населения, и по обеспеченности медицинскими кадрами. У всех есть свои какие-то уникальные решения", - заявил Проценко.

А глава справороссов Сергей Миронов обсуждает проблемы людей с ограниченными возможностями на встрече с членами Всероссийского общества глухих.

"Есть проблемы. Проблемы, связанные с нехваткой сурдопедагогов, которые бы умели учить слабослышащих детей, не хватает сурдопереводчиков. Мы открыты к сотрудничеству, уверен, что мы такое сотрудничество продолжим", - сказал лидер партии "Справедливая Росси – Патриоты – За правду" Сергей Миронов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов решил напомнить избирателям о подготовленной коммунистами программе развития экономики.

"Сегодня Россия корчится в системном кризисе. Ей объявили гибридную войну. Темпы роста за 10 лет - 0,9%. Мы подготовили то, что даст возможность иметь темпы роста 4-5 процентов уже в ближайшее время", - сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В избирательном штабе "Партии пенсионеров" - тоже важный день. Открывается информационный центр, куда будут присылать данные 34 тысячи партийных наблюдателей за выборами.

Готовятся к старту голосования и "Коммунисты России". Лидер партии Максим Сурайкин провел встречу с активом в Красноярском крае.

Кстати, видеонаблюдателями за выборами в Москве могут стать вообще все желающие. В открывшемся сегодня Общественном штабе по наблюдению за ходом голосования предусмотрены 3 сотни мест для видеоконтроля за участками. Отдельно эксперты будут следить за ходом электронного голосования. Москва в числе 7 пилотных регионов, где выборы пройдут в том числе и онлайн.

"Мы видели призывы к кибератакам, к нанесению удара по московской - именно московской - системе голосования. В чем мы можем вас убедить, что даже если эта кибератака случится, и система каким-то образом даст сбой, голос никуда не денется. Мы учли это", - сообщил Алексей Венедиктов, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

А в Москве участники онлайн-голосования смогут не просто поддержать своего кандидата, но и выиграть приз, среди которых 21 однокомнатная квартира, 100 автомобилей, а также денежные сертификаты. Для участия в розыгрыше нужно просто активировать код, который придет в формате SMS.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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