Китай отреагировал на новый военный альянс США

Новый виток гонки вооружений там восприняли в штыки

На мировой политической арене появился новый альянс. Сегодня о начале трёхстороннего партнёрства в области безопасности объявили Австралия, Великобритания и США. Как заявили сами участники резонансного проекта, их цель - эффективнее отвечать на новые угрозы, в первую очередь, в Индо-Тихоокеанском регионе. Так, в рамках этого сотрудничества в Австралии впервые создадут атомный подводный флот.

Три флага. Три лидера. Три новых союзника. Виртуальная конференция "сильных мира сего". Президент США Джо Байден Бориса Джонсона вспомнил, а имя премьер-министра Австралии – нет.

"Спасибо, Борис, и... Я хочу поблагодарить того парня внизу. Большое вам спасибо, приятель! Я ценю это, господин премьер-министр", - заявил Байден.

Вскоре этот "парень внизу" – премьер-министр Австралии Скотт Моррисон – произнесет то, что повергнет мир в шок. Австралия закупает у США атомные подводные лодки.

"Мы намерены построить эти подводные лодки в Аделаиде, в Австралии, в тесном сотрудничестве с Соединенным Королевством и США", – сообщил он.

А ведь это та "миролюбивая" Австралия, которая еще в 1985 году подписала "Договор Раротонга". В нем черным по белому: ядерное оружие в южной части Тихого океана запрещено.

"Согласно договору, который был ратифицирован австралийским парламентом, у неё не может быть ядерного оружия, не может быть оборудования по его производству. Но лодки с атомными энергетическими установками к этому не относятся", - объяснил Василий Кашин, эксперт Института Дальнего Востока РАН.

Получается, воспользовались "дырой" в договоре. Да еще и под шумок создали новый военный альянс. США, Великобритания и Австралия взялись навести порядок в Индийско-Тихоокеанском регионе. В рамках нового соглашения эти страны будут обмениваться передовыми технологиями в области обороны. В Китае новый виток гонки вооружений восприняли в штыки.

"США и Великобритания используют экспорт высокочувствительных ядерных подводных лодок в Австралию как инструмент геополитических игр!" - заявил Чжао Лицзянь, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая.

По сути у союзников появилась прекрасная возможность по сдерживанию Китая, а это заветная американская мечта.

"Это серьезная эскалация со стороны Австралии, Соединенного Королевства и США. Безусловно, эта идея о том, что Австралия увеличит свой военный потенциал в ответ на подъем Китая, вынашивалась десятилетиями", - Сэм Роггевен, директор программы международной безопасности Института Лоуи.

Байден счастлив. Джонсон оправдывается: ничего против Китая не имеет. Да и мир якобы не ждет очередная холодная война. Вот только некоторые вопросы до сих пор остаются без ответа.

"Где гарантии того, то это соглашение укрепит, а не ослабит альянс НАТО? Включая наши незаменимые двусторонние отношения с Францией?" - интересуется Кир Стармер, лидер Лейбористской партии.

С подачи своих новых союзников Австралия разорвала по истине "золотой" контракт с французской судостроительной компанией Naval Group - сделку на 66 миллиардов долларов. По контракту, Франция должна была поставить в Австралию 12 субмарин. Американцы тоже вели переговоры с австралийцами, но тайно. А затем, что называется, увели у французов "контракт века".

"Это действительно удар в спину! Мы построили доверительные отношения с Австралией, и это доверие было подорвано. Так не поступают союзники, особенно когда переговоры велись два года!" - уверен Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции.

В Белом доме Австралию рассматривают как самого верного друга в Тихоокеанском регионе, надежного союзника по сдерживанию Поднебесной, а потому, чтобы подставить подножку Китаю, все средства хороши.

Ольга Яковлева, Артем Широков, "ТВ Центр".

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