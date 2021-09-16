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В Париже открыли "Триумфальную арку в обертке"

19:42
  • четверг
  • 16 сентября 2021

В церемонии принял участие Эмманюэль Макрон

В Париже состоялась торжественная церемония открытия инсталляции "Триумфальная арка в обертке" по проекту американского художника болгарского происхождения Христо Явашева, участие в ней принял президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Последние работы завершились после 17 часов. Серебристую "упаковку" украшают красные ленты.

Для публики открыта инсталляция будет с 18 сентября по 3 октября.

Реализация проекта обошлась в 14 миллионов евро. Для покрытия памятника потребовалось порядка 25 тысяч квадратных метров ткани. Участвовали в оборачивании 95 человек.

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Инсталляция "Триумфальная арка. В обертке"
Инсталляция "Триумфальная арка. В обертке"
Инсталляция "Триумфальная арка. В обертке"
Инсталляция "Триумфальная арка. В обертке"
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