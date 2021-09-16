Вестибюль станции метро "Курская" в Москве закроют на два месяца

Пассажирам предлагают пользоваться вестибюлем Кольцевой линии
В Москве с 17 сентября до 19 ноября будет закрыт вестибюль станции "Курская" Арбатско-Покровской линии метро (выход №1). Об этом говорится в Twitter-аккаунте "Московское метро".
"За это время капитально отремонтируем все три эскалатора", - объяснили в метро.
Для входа и выхода в город пассажирам предлагают пользоваться расположенным рядом вестибюлем станции "Курская" Кольцевой линии (выход №3).
"Пожалуйста, планируйте поездки и приобретайте билеты заранее - это можно сделать через приложение "Метро Москвы". И, конечно, не забывайте про маски - безопасность превыше всего", - отмечается в сообщении пресс-службы столичной подземки.
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С 17 сентября до 19 ноября будет закрыт вестибюль станции "Курская" Арбатско-Покровской линии (выход 1).— Московское метро (@MetroOperativno) September 16, 2021
За это время капитально отремонтируем все три эскалатора. pic.twitter.com/Rfn5b0R5Ae