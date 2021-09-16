Вестибюль станции метро "Курская" в Москве закроют на два месяца

Пассажирам предлагают пользоваться вестибюлем Кольцевой линии

В Москве с 17 сентября до 19 ноября будет закрыт вестибюль станции "Курская" Арбатско-Покровской линии метро (выход №1). Об этом говорится в Twitter-аккаунте "Московское метро".

"За это время капитально отремонтируем все три эскалатора", - объяснили в метро.

Для входа и выхода в город пассажирам предлагают пользоваться расположенным рядом вестибюлем станции "Курская" Кольцевой линии (выход №3).

"Пожалуйста, планируйте поездки и приобретайте билеты заранее - это можно сделать через приложение "Метро Москвы". И, конечно, не забывайте про маски - безопасность превыше всего", - отмечается в сообщении пресс-службы столичной подземки.

С 17 сентября до 19 ноября будет закрыт вестибюль станции "Курская" Арбатско-Покровской линии (выход 1).



За это время капитально отремонтируем все три эскалатора. pic.twitter.com/Rfn5b0R5Ae — Московское метро (@MetroOperativno) September 16, 2021

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram