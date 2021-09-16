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Трамп предупредил, что от США скоро ничего не останется

19:56
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Бывший президент вновь подверг критике действующего главу государства

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в эфире Newsmax, что существует риск распада страны.
Байден вспомнил Трампа и перекрестился

По словам экс-главы Белого дома, с момента вступления в должность Джо Байдена Штаты "покатились под откос так, как никогда раньше".

"Когда мы пойдем на эти выборы, которые состоятся в 2022-м и 2024-м годах, то страны у нас не останется", - отметил Трамп.

Ранее, отвечая на вопрос о возможном участии в выборах президента в 2024 году, он сказал следующее: "Я не думаю, что у нас будет выбор. Мы приближаемся к тому, что у нас попросту не остается выбора".

До этого экс-президент обвинил нынешнего главу государства в капитуляции и унижении страны из-за стремительного вывода войск из Афганистана.

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