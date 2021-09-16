Несколько ракет упали в районе электростанции в Кабуле

Это произошло в районе Хаир-Хана

Афганское информационное агентство Aamaj News сообщило в четверг, что несколько ракет упали на северо-западе Кабула.

По уточненной информации, произошло это в районе Хаир-Хана. Там расположена одна из электростанций афганской столицы.

В настоящее время нет данных о возможных жертвах и разрушениях. Также пока неясно, кто стоит за обстрелом.

Захватившее власть в Афганистане запрещенное в России террористическое движение "Талибан" пока не выступило с официальным заявлением.

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