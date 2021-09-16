Два человека погибли в столкновении автобуса и грузовика в Калужской области

Еще как минимум 10 человеку пострадали

Автобус с рабочими столкнулся с самосвалом, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в скорой помощи.

Уточняется, что автобус вез в деревню Михали 12 рабочих. ДТП произошло на дороге регионального значения.

"Госпитализированы пять человек в Износковскую ЦРБ, двое без признаков жизни, реанимация не дала результатов", - сообщил собеседник агентства.

Он также уточнил, что еще пятерых на месте аварии осматривают медики. Решается вопрос о госпитализации.

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