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Два человека погибли в столкновении автобуса и грузовика в Калужской области

20:45
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Еще как минимум 10 человеку пострадали

Автобус с рабочими столкнулся с самосвалом, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в скорой помощи.
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Уточняется, что автобус вез в деревню Михали 12 рабочих. ДТП произошло на дороге регионального значения.

"Госпитализированы пять человек в Износковскую ЦРБ, двое без признаков жизни, реанимация не дала результатов", - сообщил собеседник агентства.

Он также уточнил, что еще пятерых на месте аварии осматривают медики. Решается вопрос о госпитализации.

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