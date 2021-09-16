Эстония освободила привитых россиян от тестов и изоляции

Они смогут посещать общественные места в стране без ограничений
Привитые российскими препаратами для профилактики новой коронавирусной инфекции освобождены от тестирования на COVID-19 и самоизоляции при посещении Эстонии. Об этом сообщили в правительстве страны.
Как передает ТАСС со ссылкой на представителя местного департамента здоровья, Эстония начала признавать все вакцины, "получившие разрешение на продажу или признанные в стране происхождения".
Власти Эстонии назвали несколько важных условий: человек должен быть здоров, а вакцинация – полной. Чтобы посещать общественные места без ограничений, нужно предъявить сертификат о вакцинации.
Стоит отметить, что на уровне ЕС "Спутник V" пока не признали.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram