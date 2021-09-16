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Меркель назвала ничтожным прогресс в урегулировании в Донбассе

21:08
  • четверг
  • 16 сентября 2021

В четверг канцлер ФРГ встречается с президентом Франции

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в четверг в Париже перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что ее не удовлетворяет прогресс в реализации договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.
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По словам немецкого канцлера, ситуация там востоке Украины сложная, а "прогресс ничтожен", передает ТАСС.

Тема Донбасса ранее фигурировала в переговорах Меркель с Владимиром Путиным в августе. Как отметил российский лидер на пресс-конференции, Берлину стоит повлиять на Киев для выполнения Украиной минских соглашений.

"Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации", - констатировал президент.

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