Меркель назвала ничтожным прогресс в урегулировании в Донбассе

В четверг канцлер ФРГ встречается с президентом Франции

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в четверг в Париже перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что ее не удовлетворяет прогресс в реализации договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

По словам немецкого канцлера, ситуация там востоке Украины сложная, а "прогресс ничтожен", передает ТАСС.

Тема Донбасса ранее фигурировала в переговорах Меркель с Владимиром Путиным в августе. Как отметил российский лидер на пресс-конференции, Берлину стоит повлиять на Киев для выполнения Украиной минских соглашений.

"Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации", - констатировал президент.

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