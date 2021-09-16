В Совфеде обсудили вмешательство Google и Apple в выборы

IT-гигантов просят удалить приложение, которое собирает персональные данные россиян для влияния на ход выборов

О вмешательстве во внутренние дела России говорили сегодня в Совете Федерации. Речь шла о действиях компаний Google и Apple, передает "ТВ Центр".

Генпрокуратура направила им требование удалить приложение, которое собирает персональные данные россиян для влияния на ход выборов. В Google обещали рассмотреть претензию. Юристы Apple заявили, что соблюдают законы только той страны, где была создана их компания. При этом Москве хорошо известно, кто стоит за попытками дестабилизировать ситуацию в России.

"Есть данные, я по известным причинам не могу их таким же образом показать, но эти данные содержат точные адреса и координаты тех центров, посредством которых проходили попытки обойти блокирование запрещенных контентов со стороны, скажем так, наших иностранных оппонентов. Примерно половина из них находится на территории стран НАТО, из этой половины 2/3 - это территория США. Это всё известно. Я просто специально это говорю, чтобы у кого-то не было ощущения, что он где-то там в норке может отсидеться. Нет такой норки на сегодняшний день!" – сказал Андрей Климов, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

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