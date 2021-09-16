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Ученые доказали высокую эффективность "Спутника V" против штамма "дельта"

21:21
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Российская вакцина показала результата лучше, чем у AstraZeneca и Sinopharm

Согласно данным исследования Национального университета Кордовы, на которое ссылается РИА "Новости", разработанная в российском центре имени Гамалеи вакцина "Спутник V" оказалась эффективнее против дельта-штамма, нежели препараты AstraZeneca и Sinopharm.
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Специалисты провели анализ 309 образцов плазмы переболевших коронавирусом и привитых двумя дозами вакцин AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V".

"Самые высокие титры нейтрализующих антител против варианта, происходящего из Индии, были у тех, кто получил две дозы "Спутника V" и до этого болел коронавирусом", - говорится в исследовании.

На втором месте по уровню защиты - плазма тех, кто получил обе дозы "Спутника V", но не был заражен до этого COVID-19. Наименьшая защита у получивших Sinopharm и ранее не болевших.

Прежде ВОЗ отнесла дельта-штамм к "вызывающим озабоченность". Он вдвое заразнее обычного варианта.

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