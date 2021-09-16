"Локомотив" на последних минутах вырвал ничью в матче Лиги Европы

Это первое очко российских клубов в групповом этапе еврокубков в этом сезоне

Московский футбольный клуб "Локомотива" в четверг на "РЖД Арене" сыграл вничью с французским "Марселем" в первом матче группового этапа Лиги Европы.

Встреча завершилась с результатом 1:1. Французы открыли счет на 59-й минуте - с пенальти отличился Дженгиз Ундер. За фол, который привел к одиннадцатиметровому, получил вторую желтую и был удален полузащитник Наир Тикнизян.

Сравняли счет москвичи на 89-й минуте. Забил арендованный у лондонского "Челси" Фаустино Анджорин.

Это первое очко российских клубов в групповом этапе еврокубков в этом сезоне. Ранее "Зенит" проиграл "Челси" в гостях (0:1) в Лиге чемпионов, "Спартак" в Лиге Европы уступил польской "Легии" (0:1).

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