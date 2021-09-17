Эксперт указал на возросшую роль ОДКБ из-за ситуации в Афганистане

Владимир Жарихин прокомментировал итоги саммита ОДКБ

К какому развитию событий в Афганистане готовятся страны Организации? Сколь велик риск притока беженцев на их территорию? Могут ли государства ОДКБ рассчитывать в решении проблем на сотрудничество со странами Запада?

Итоги саммита ОДКБ Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ведущего ответил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Когда ругали наше ОДКБ, что оно такое недоделанное, и прочее, может, оно было сознательно недоделанное. Это как в армии бывает кадрированная часть. Пока не возникло то, ради чего ОДКБ создано – внешняя опасность", - рассказал он.

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