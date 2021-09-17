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Россия испытала новую противоракету системы ПРО (видео)

08:44
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Учения прошли успешно

Военно-космические силы России успешно провели испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО. Он прошел на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
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Кадры в пятницу публикует наше Министерство обороны и сообщает, что после серии испытаний подтверждены заложенные характеристики нового снаряда, а боевые расчеты успешно выполнили задачу и поразили условную цель с необходимой точностью, сообщает "ТВ Центр".

Принятие на вооружение такой противоракеты позволит существенно повысить возможности системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района страны, отмечают в военном ведомстве.

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