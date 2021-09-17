Россия испытала новую противоракету системы ПРО (видео)

Учения прошли успешно

Военно-космические силы России успешно провели испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО. Он прошел на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Кадры в пятницу публикует наше Министерство обороны и сообщает, что после серии испытаний подтверждены заложенные характеристики нового снаряда, а боевые расчеты успешно выполнили задачу и поразили условную цель с необходимой точностью, сообщает "ТВ Центр".

Принятие на вооружение такой противоракеты позволит существенно повысить возможности системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района страны, отмечают в военном ведомстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram