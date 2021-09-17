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В Москве назвали самые популярные имена для новорожденных

08:53
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Имена Александр и София удерживают пальму первенства

Александр и София в 2021 году сохранили за собой статус самых популярных имен для новорожденных в Москве. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказали в столичном управлении органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС).
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Имена Александр, Михаил, Дмитрий, Иван, Даниил и Артем удерживали пальму первенства на протяжении последних 20 лет. Некоторые имена становились популярными в определенное время.

Например, в 2000 году имя Никита было на втором месте по популярности, также мальчиков часто называли Алексей, Андрей и Илья. В 2010—2015 годах мода на эти имена постепенно ушла, на первые места вышли варианты Егор и Кирилл.

В настоящее время московские родители нередко называют сыновей именами Марк (четвертое место), Лев (седьмое место) и Матвей (девятое место). Имя Максим занимает второе место, Михаил — третье, Иван — пятое, Артем — шестое, Даниил — десятое.

Среди женских имен в 2021 году часто встречаются Алиса, Ева, Виктория, Полина, Варвара, Александра и Анастасия, сообщает RT.

2021 год в Москве оказался богат на необычные имена, которые родители выбирают для своих малышей. Например, мальчикам давали имена на космическую, филологическую и географическую темы: Космос, Зевс, Ахиллес, Тесей, Гелиос, Гермес, Енисей, Байкал, Северьян, Эльбрус.

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