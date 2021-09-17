Глава Центробанка оценила вероятность нового кризиса

Регулятор описал вероятный сценарий циклического глобального кризиса в 2023 году

Вероятность нового глобального финансового кризиса оценивается как очень низкая. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Набиуллина уточнила, что кризис, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, стоит особняком, так как он не связан с экономическим циклом. При этом во многих странах есть риски, имеющие отношение к кредитным и финансовым циклам: накопились долги, есть "пузыри", а стоимость финансовых активов не отражает стоимость рисков. Это особенно заметно в условиях мягкой денежно-кредитной политики.

В связи с этим Центробанк в проекте документа "Основные направления денежно-кредитной политики" описал, как может разворачиваться циклический глобальный кризис и какой будет реакция регулятора на него, отметила глава ЦБ. В сценарии указан 2023 год — выбор даты носит условный характер, чтобы показать на трехлетнем прогнозном периоде возможные последствия.

В целом Банк России несколько изменил подход к вероятным сценариям. Прежде в прогнозировании исходили из посыла, что при низкой цене на нефть будет реализован плохой вариант развития событий, при высокой — оптимистичный. Однако "долгосрочно не факт, что высокая цена — это самый оптимальный сценарий", указала Набиуллина.

Модели Центробанка позволяют показать, как будет вести себя денежно-кредитная политика, если разные типы рисков реализуются, и дать некоторую предсказуемость участникам рынка. Это ни в коем случае нельзя рассматривать как предсказание кризиса, пояснила глава ЦБ в интервью РБК.

В июне Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России вышла на показатели докризисного уровня, а в некоторых отраслях превысила их. Такой прогресс стал возможен благодаря своевременным мерам государственной поддержки, в том числе в финансовой сфере.

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