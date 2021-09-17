Москвичей в пятницу ждет прохладная и пасмурная погода

Воздух не прогреется выше +13

Жителей Москвы в эту пятницу ждет прохладная погода с переменной облачностью. Температура воздуха не поднимется выше +13 градусов.

В последний рабочий день недели столица и область окажутся на периферии антициклона. Атмосферное давление к середине дня вырастет до 752 мм ртутного столба. Будет переменная облачность без осадков.

Ветер будет дуть северо-восточный 5-10 м/с.

Как отметили синоптики, установившаяся в столичном регионе погода ниже нормы на 1-3 градуса.

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