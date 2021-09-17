Правительство утвердило график праздничных дней в 2022 году

Новогодние каникулы продлятся с 1 по 9 января

Новогодние каникулы в следующем году продлятся с 1 по 9 января. Это следует из утвержденного правительством России производственного календаря. Кроме того, выходным днем будет 31 декабря этого года.

На майские праздники у россиян будет в общей сложности восемь выходных дней. Еще по три дополнительных выходных граждан России ждет в марте, июне и ноябре.

График выходных дней:

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года,

23 февраля,

6-8 марта,

30 апреля - 3 мая,

7-10 мая,

11–13 июня,

4–6 ноября.

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