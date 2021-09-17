Более десяти тысяч москвичей проголосовали по интернету за полчаса

Система дистанционного голосования работает в штатном режиме

Более десяти тысяч жителей Москвы приняли участие в онлайн-голосовании за первые 30 минут. Об этом свидетельствуют результаты явки на выборах в Госдуму в пятницу, 17 сентября.

При этом за первые 20 минут свои голоса отдали в режиме онлайн свыше пяти тысяч москвичей.

В Московской городской избирательной комиссии рассказали, что в первый из трех дней голосования портал mos.ru и система дистанционного голосования работают в штатном режиме, сообщает РИА Новости.

В столице наряду с выборами депутатов Госдумы проходят довыборы в Московскую городскую думу и муниципальный совет района Щукино.

На дистанционное электронное голосование в Москве было подано 2,356 млн заявлений. После двойной перепроверки ЦИК и МГИК в реестр онлайн-голосования внесли 2 014 765 избирателей. Проголосовать в режиме онлайн можно до 20:00 воскресенья, 19 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram