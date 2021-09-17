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Новогодние каникулы в 2022 году продлятся девять дней

09:20
  • пятница
  • 17 сентября 2021

31 декабря также будет выходным

Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы в 2022 году. Согласно производственному календарю, утвержденному правительством России, в январе россияне отдохнут девять дней.

Новогодние каникулы в 2022 году продлятся с 1 по 9 января. Кроме того, 31 декабря в этом году будет выходным днем.

Также россиян ждут трехдневные выходные в марте, июне и ноябре. Майские праздники продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Также выходным днем будет 23 февраля.

 

 

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