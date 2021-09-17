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ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Платина"

09:31
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Организация проводила операции по расчетам физлиц с нелегальными казино

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Платина". Об этом регулятор сообщил в пятницу, 17 сентября.
Центробанк отозвал лицензию у банка из второй сотни

Решение об отзыве лицензии принято в связи с нарушениями банком "Платина" законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Это стало основанием для неоднократного применения мер к кредитно-финансовой организации за последний год.

Кроме того, зафиксированы нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк "Платина" проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

После отзыва лицензии в банке назначена временная администрация, она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Поскольку "Платина" является участником системы страхования вкладов, вкладчикам банка вернут средства в размере 100% остатка, но не более 1,4 млн рублей, сообщается на официальном сайте Центробанка.

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