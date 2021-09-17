Ракова: в Москве составили рейтинг медицинских сервисов на основе ИИ

Использовать данные могут и разработчики, и пациенты

В Москве опубликован рейтинг сервисов на основе искусственного интеллекта, которые применяются в столичной системе здравоохранения. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как уточнила заммэра, рейтинг составлен в рамках эксперимента по использованию компьютерного зрения в лучевой диагностике. Публикация списка поможет стимулировать конкуренцию между разработчиками искусственного интеллекта для развития перспективных технологий и объективно оценивать существующие решения, например перед внедрением в систему здравоохранения других регионов.

Использовать данные рейтинга смогут и пациенты, в том числе за рамками эксперимента: многие разработчики разрешают пользователям загружать свои исследования для получения второго мнения от ИИ-сервиса, а независимое сравнение поможет адекватно относиться к полученным результатам.

Новая методика оценки искусственного интеллекта включает сравнение результатов сервиса с протоколами рентгенологов, согласие врача с локализацией патологических находок, удельный вес исследований без дефектов и скорость обработки данных. Часть параметров оценивается автоматически, а другую вручную проверяет группа врачей — экспертов Центра диагностики и телемедицины. За каждый критерий сервис получает определенное количество баллов, которые складываются в итоговую оценку.

К основному контуру системы, которую используют в работе все врачи-рентгенологи московских медицинских учреждений, подключено 19 сервисов для диагностики онкологических заболеваний (рак легких и молочных желез), COVID-19, остеопороза и ишемической болезни сердца, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что власти ежегодно выделяют более 33 млрд рублей на обеспечение жителей столицы препаратами для лечения рака. Благодаря внедрению расширенных стандартов лекарственной терапии с 2019 года почти 55 тысяч онкологических больных получили более 800 тысяч упаковок таргетных, иммунных и гормональных препаратов.

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